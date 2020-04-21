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СК возбудил уголовное дело после тройного убийства в Мордовии

Предполагаемый убийца покончил с собой

ТАСС, 21 апреля. Следственные органы Мордовии возбудили уголовное дело по факту убийства троих человек в квартире в городе Рузаевке. По предварительной информации, предполагаемый убийца покончил с собой, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"По факту обнаружения с множественными ножевыми ранениями тел двух мужчин 1989 года рождения и женщины 1986 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 20 апреля местный житель обнаружил в квартире многоэтажного дома по улице Терешковой в городе Рузаевке тела трех человек. По предварительным данным, преступление совершил житель города, тело которого было обнаружено в селе Кочкурово. Мужчина свел счеты с жизнью. В настоящее время ведется расследование, назначены судебные экспертизы.

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