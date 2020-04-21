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Во Владикавказе арестовали оперного певца Чельдиева за нападение на представителя власти

Он будет находиться под стражей два месяца
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© Ольга Смольская/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 апреля. /ТАСС/. Подозреваемый в распространении ложной информации о коронавирусе житель Северной Осетии, оперный певец Вадим Чельдиев арестован за применение насилия в отношении представителя власти. Об аресте сообщил адвокат Чельдиева Батрадз Кульчиев, эту информацию подтвердили в Верховном суде республики.

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"Он заключен под стражу по ч. 1 ст. 318 - применение насилия в отношении представителя власти. С этим решением он не согласен, при этом готов отвечать за все свои действия, которые совершал", - сказал адвокат, отметив, что меру пресечения избрали в понедельник.

В пресс-службе Верховного суда Северной Осетии ТАСС подтвердили арест Чельдиева. "Чельдиев заключен под стражу на два месяца за применение насилия в отношении представителя власти", - сообщили в суде.

Следователи в Северной Осетии возбудили 15 апреля уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в распространении ложной информации о коронавирусной инфекции и принимаемых мерах по защите населения. По версии следствия, 6 апреля в одной из социальных сетей подозреваемый распространил две видеозаписи о надуманности принимаемых официальными властями Северной Осетии мер на территории субъекта по защите населения от коронавирусной инфекции. Он также призывал население к неподчинению и нарушению режима самоизоляции. 18 апреля Ленинский суд Владикавказа избрал Чельдиеву меру пресечения в виде ограничения определенных действий, что "подразумевает возложение на него обязанности соблюдения запрета на организацию несанкционированных митингов, а также участие в них, запрета покидать место постоянного проживания в течение месяца".

В понедельник у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрались митингующие, требующие отмены режима самоизоляции. В пресс-службе главы и правительства республики подтвердили, что глава республики, а также руководство администрации и депутаты вышли к собравшимся на площади, позже было решено создать инициативную группу из числа активистов. В администрации заверили, что жителям республики и тем, кто остался в период пандемии без работы, оказывалась, оказывается и будет оказана необходимая социальная помощь, первые выплаты уже начались.

В Северной Осетии до 30 апреля объявлен режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В республике зафиксировано 211 случаев заражения новым коронавирусом, двое умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 075 человек.

Теги
РоссияСеверная Осетия
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