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СК возбудил уголовное дело в связи с похищением людей с судна Ambika в Нигерии

Инцидент произошел в январе 2020 года, были похищены три члена экипажа, двое из которых являлись жителями Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту пиратства и похищения людей с судна Ambika в Нигерии в январе 2020 года. Об этом во вторник сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 227, п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ) по факту пиратства и похищения людей с морского судна Ambika, расположенного в дельте реки Федеративной Республики Нигерия", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 2 января неустановленные лица, вооруженные огнестрельным оружием и применяя его, совершили нападение на членов экипажа Ambika, которое находилось в дельте реки Нигер, с целью угона.

"Поскольку судно вторым помощником капитана было преднамеренно посажено на мель, вышеуказанные неустановленные лица под угрозой применения насилия и оружия похитили трех членов экипажа, двое из которых являлись жителями Ростовской области, в дальнейшем им удалось скрыться от пиратов и прибыть в расположение вооруженных сил Федеративной Республики Нигерия", - отметили в ведомства.

По данным СК, расследование дела продолжается, устанавливается круг лиц, причастных к совершенному преступлению.

Судно Ambika построили в 1979 году, ходит под флагом Нигерии. Сейчас оно работает по контракту с компанией "Серлинг оил".

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