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Суд Москвы принял к производству иск бизнесмена Пригожина к Соболь и телеканалу "Царьград"

Евгений Пригожин требует опровергнуть обвинения в его причастности к нападению на мужа Любови Соболь Сергея Мохова

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы принял к производству иск бизнесмена Евгения Пригожина к продюсеру "Навальный live" Любови Соболь и телеканалу "Царьград" с требованием опровергнуть обвинения в его причастности к нападению на мужа Соболь Сергея Мохова. Об этом ТАСС сообщили во вторник в суде.

"Суд принял к производству иск Пригожина о защите чести, достоинства, деловой репутации к средствам массовой информации, ответчиками по которому значатся Соболь и телеканал "Царьград". Он поступил к судье Татьяне Молитвиной", - сказали в суде. Дата предварительного заседания по иску пока не назначена.

Перед выборами в Мосгордуму корреспондент "Царьграда" задавал Соболь вопросы по поводу ее предвыборной кампании. Она отказалась на них отвечать, пообещав, что даст комментарий лишь после того, как телеканал опубликует информацию о нападении на ее мужа, в причастности к которому она обвинила Пригожина.

Нападение на кандидата социологических наук Сергея Мохова было совершено в ноябре 2016 года. У подъезда дома неизвестные вкололи ему в ногу препарат, от которого он потерял сознание. Причастные к инциденту до сих пор не установлены.

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