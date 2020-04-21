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Дело Хорошавина
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Прокуратура утвердила обвинение по второму делу в отношении экс-губернатора Хорошавину

Бывший глава Сахалинской области обвиняется в получении взяток

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о взятках в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Прокурор Сахалинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Приготовление к получению взяток")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с мая по ноябрь 2014 года участники группы, которую возглавлял Хорошавин, организовали получение взяток в размере от 2 до 10 млн рублей от граждан, имеющих намерение участвовать в выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва в качестве кандидатов. Всего злоумышленники получили более 100 млн рублей.

В ведомстве уточнили, что перед судом вместе с экс-губернатором Сахалина предстанет один из участников преступной группы — бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин, еще два участника преступной группы объявлены в международный розыск. «После вручения копии обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены для рассмотрения по существу в Южно-Сахалинский городской суд», — добавили в Генпрокуратуре.

Ранее судом вынесен обвинительный приговор в отношении еще одного соучастника — бывшего руководителя секретариата губернатора Сахалинской области Владимира Горбачева.

В феврале 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным в получении взяток и приговорил его к 13 годам колонии со штрафом в размере 500 млн рублей. Сейчас Хорошавин знакомится с материалами второго возбужденного в его отношении уголовного дела о взятках при проведении выборов в гордуму. 

Теги
РоссияДело Хорошавина
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