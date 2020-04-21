В Москве заочно арестовали уроженца Грузии Илью Симонию по делу об убийстве Япончика

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал во вторник уроженца Грузии, 62-летнего Илью Симонию, известного в криминальных кругах по прозвищу Махо, который обвиняется в причастности к убийству криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заочно на срок два месяца с момента задержания либо экстрадиции на территорию РФ Ильи Симонии, который обвиняется по ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору") и ст. 222 ("Незаконное хранение или ношение оружия") УК РФ", - рассказала она.

Источник ТАСС в правоохранительных органах в свою очередь отметил, что Симония "проходит именно по делу об убийстве Япончика, совершенном в конце июля 2009 года". Как пояснил ТАСС другой источник, Симония известен тем, что "в 16 лет получил титул вора в законе". "В ходе преступной деятельности у Симонии возник конфликт с преступными авторитетами Иваньковым и Асланом Усояном, известным по прозвищу Дед Хасан", - отметил собеседник агентства.

Иваньков был убит вечером 28 июля 2009 года, когда выходил из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. В него выстрелили из снайперской винтовки Драгунова из припаркованного автомобиля. Ранее по делу об убийстве Иванькова Басманный суд Москвы арестовал Муртаза Шаданию. Следствие считает, что он наблюдал за жертвой, чтобы выбрать место убийства, а также перевез в Москву оружие для убийства.Также Басманный суд арестовал уроженца Цхинвала Каху Газзаева, который, по данным следствия, предоставил соучастникам винтовку для убийства Иванькова, лично участвовал в ее перевозке и хранении.