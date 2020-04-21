В Москве из-за угрозы взрыва проверяют онкоцентр и четыре больницы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Кинологи проверяют здания онкологического научного центра и четырех больниц в Москве после анонимных сообщений о "минировании". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в онкоцентре на Каширском шоссе, стоматологической клинике на Нижней Первомайской улице и еще трех больницах. Сейчас здания проверяют кинологи на наличие взрывных устройств", - сказал собеседник агентства.

8 и 17 апреля в Москвы проверяли пять больниц из-за угрозы взрыва. Сообщения оказались ложными.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".