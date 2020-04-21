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Пандемия коронавируса нового типа

В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора

Как сообщил глава Вилюйского района Сергей Винокуров, этот пациент неоднократно предпринимал попытки к бегству

ЯКУТСК, 21 апреля. /ТАСС/. Мужчина, пытаясь убежать из обсерватора в Вилюйском районе Якутии, сорвался с третьего этажа и разбился насмерть. Об этом сообщил во вторник глава Вилюйского района Сергей Винокуров в соцсетях.

"21 апреля у нас выявлен третий зараженный коронавирусом. К сожалению, у нас сегодня произошло чрезвычайное происшествие. Один пациент, который находился у нас в обсерваторе, ему 52 года, пытаясь убежать, с третьего этажа сорвался и разбился насмерть", - сообщил Винокуров.

По его словам, в обсерваторе для пациентов обеспечены комфортные условия. "Там охрана круглосуточная, там работают медики и т.д. Но этот пациент несколько раз пытался убежать из обсерватора", - добавил Винокуров.

В Якутии по состоянию на вторник подтверждено 116 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 16 пациентов. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано пять новых случаев заражения.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЯкутияПандемия коронавируса нового типа
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