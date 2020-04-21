На Украине открыли уголовное дело на священников Почаевской лавры за нарушение карантина

КИЕВ, 21 апреля. /ТАСС/. Украинская полиция открыла уголовное дело в отношении священнослужителей Свято-Успенской Почаевской лавры (каноническая Украинская православная церковь) в Тернопольской области за нарушение санитарных норм и правил в условиях карантина в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщили в управлении Нацполиции в Тернопольской области изданию " Бабель ".

"В Почаевской лавре массово нарушали карантин", - отметили в полиции. В правоохранительных органах пояснили, что с духовенством лавры было согласовано соблюдение карантинных мероприятий на Пасху 19 апреля, однако они были нарушены. Несмотря на предварительные договоренности соблюдать требования карантина, духовенство открыло ворота и впустило большое количество мирян в храм, где они стояли, не соблюдая дистанции, часть была без масок.

По информации Минздрава, по состоянию на 20 апреля в Кременецком районе, где расположена Почаевская лавра, количество больных коронавирусом за сутки выросло на 50% - до 42 человек. С 21 апреля город Почаев закрыт на карантин, въезд и выезд из населенного пункта запрещен. Как сообщил в Facebook первый заместитель Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич, решение было принято на заседании районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19". По его словам, из 42 случаев заражения коронавирусом в Кременецком районе как минимум 25 приходится на Почаев.

В то же время областная полиция считает, что постановление районной комиссии Кременецкой райгосадминистрации о закрытии на въезд и выезд города Почаев было принято с нарушением законодательства. В ведомстве заявили, что у местных властей нет юридических полномочий закрывать город на усиленный карантин. "В стране нет военного положения, а потому такое решение незаконно. Полиция будет работать в штатном режиме ", - заявили в пресс служба управления.

Комиссия проводит повторное заседание, после чего примет новое решение о карантинных мероприятиях. Сейчас в Почаеве и на его границах стоят только три полицейских поста.

Свято-Успенская Почаевская лавра - православный монастырь в Почаеве Тернопольской области, крупнейший православный храмовый комплекс и монастырь на Западной Украине и второй в стране после Киево-Печерской лавры. Согласно преданию, монастырь основали монахи Киево-Печерской лавры, которые бежали от нашествия татар в 1240 году, первое летописное упоминание датируется 1527 годом. С 1997 года лавра находится в юрисдикции митрополита Украинской православной церкви. Позднее Кабинет министров Украины передал комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры, которые принадлежали Украинской православной церкви, в состав Кременец-Почаевского заповедника. В УПЦ выражали недоумение таким решением, назвав это "угрозой для существования монастыря".