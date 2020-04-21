Генпрокуратура ФРГ выдвинула обвинения против стрелка из Галле

БЕРЛИН, 21 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура ФРГ выдвинула обвинения против Штефана Б., который 9 октября прошлого года попытался совершить нападение на синагогу в городе Галле и убил двух человек. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении ведомства.

"Генпрокуратура выдвинула обвинения против гражданина Германии Штефана Б. 16 апреля в Высшем земельном суде в Наумбурге", - отмечается в сообщении. Мужчина обвиняется, в частности, в двух убийствах, в покушении на убийство в общей сложности 68 человек, нанесении опасных телесных повреждений, разжигании межнациональной розни и в других правонарушениях.

По данным следствия, Штефан Б. действовал "по антисемитским, расистским и ксенофобским мотивам". Планируя нападение на синагогу, он "вооружился 8 единицами огнестрельного оружия, несколькими взрывными устройствами", достал шлем и бронежилет. "Подозреваемый хотел пробраться в здание и убить как можно больше находившихся там людей", - отметили в прокуратуре. На тот момент в синагоге находились 52 человека. Нападение произошло в Йом Киппур - день поста, покаяния и отпущения грехов в иудаизме.