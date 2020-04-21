{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование нападения в Галле

Генпрокуратура ФРГ выдвинула обвинения против стрелка из Галле

Его обвиняют в двух убийствах, в покушении на убийство 68 человек и разжигании межнациональной розни

БЕРЛИН, 21 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура ФРГ выдвинула обвинения против Штефана Б., который 9 октября прошлого года попытался совершить нападение на синагогу в городе Галле и убил двух человек. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении ведомства.

На эту тему
Что известно о нападении на синагогу на востоке Германии

"Генпрокуратура выдвинула обвинения против гражданина Германии Штефана Б. 16 апреля в Высшем земельном суде в Наумбурге", - отмечается в сообщении. Мужчина обвиняется, в частности, в двух убийствах, в покушении на убийство в общей сложности 68 человек, нанесении опасных телесных повреждений, разжигании межнациональной розни и в других правонарушениях.

По данным следствия, Штефан Б. действовал "по антисемитским, расистским и ксенофобским мотивам". Планируя нападение на синагогу, он "вооружился 8 единицами огнестрельного оружия, несколькими взрывными устройствами", достал шлем и бронежилет. "Подозреваемый хотел пробраться в здание и убить как можно больше находившихся там людей", - отметили в прокуратуре. На тот момент в синагоге находились 52 человека. Нападение произошло в Йом Киппур - день поста, покаяния и отпущения грехов в иудаизме.

Теги
ГерманияРасследование нападения в Галле
Реклама на ТАСС
Стрельба в Новой Шотландии. Главное
По данным телеканала CBC, в результате инцидента погибли 20 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС