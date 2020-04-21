Мосгорсуд продлил арест Рауфу Арашукову и его отцу по делу об убийствах

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник продлил арест бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, которые обвиняются в организации убийств. Об этом ТАСС сообщила адвокат Анна Ставицкая.

"Суд решил продлить меру пресечения в виде содержания под стражей Арашуковым до 24 июня", - сказала она.

Ранее обоим Арашуковым было предъявлено обвинение в окончательной редакции, в том числе по ст. 210 УК РФ ("Создание организованной преступной группы или участие в ней") и в организации убийств.

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. В тот же день сенатор был арестован, позднее его отстранили от должности. Он обвиняется по ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 309 ("Давление на свидетеля") и ч. 2 ст. 105 ("Убийство") УК РФ по факту организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. По делу задержаны также его отец Рауль и еще ряд лиц.