{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пассажирский самолет с неисправностью шасси вернулся в аэропорт Краснодара

На борту находились 53 человека

КРАСНОДАР, 21 апреля. /ТАСС/. Самолет Sukhoi Superjet 100 с 53 пассажирами вернулся в аэропорт Краснодара после вылета из-за технической неисправности шасси. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла.

"Сегодня, 21 апреля, в 13:02 из Международного аэропорта Краснодар в Москву (Шереметьево) вылетел самолет Sukhoi Superjet 100. На его борту находились 53 пассажира. Во время полета поступила информация о возврате судна в Краснодар по причине технической неисправности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что через 40 минут после взлета самолет благополучно приземлился в Международном аэропорту Краснодар.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Стрельба в Новой Шотландии. Главное
По данным телеканала CBC, в результате инцидента погибли 20 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС