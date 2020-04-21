Пассажирский самолет с неисправностью шасси вернулся в аэропорт Краснодара

КРАСНОДАР, 21 апреля. /ТАСС/. Самолет Sukhoi Superjet 100 с 53 пассажирами вернулся в аэропорт Краснодара после вылета из-за технической неисправности шасси. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла.

"Сегодня, 21 апреля, в 13:02 из Международного аэропорта Краснодар в Москву (Шереметьево) вылетел самолет Sukhoi Superjet 100. На его борту находились 53 пассажира. Во время полета поступила информация о возврате судна в Краснодар по причине технической неисправности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что через 40 минут после взлета самолет благополучно приземлился в Международном аэропорту Краснодар.