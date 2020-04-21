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СМИ: число жертв канадского стрелка возросло до 20

Полиция обнаружила тела еще одного мужчины и одной женщины, передает телеканал CBC

ОТТАВА, 21 апреля. /ТАСС/. Число жертв стрельбы, устроенной 51-летним Гэбриелом Уортманом в ночь на 19 апреля в канадской провинции Новая Шотландия, достигло 20 человек. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC.

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По его данным, полиция обнаружила тела еще одного мужчины и одной женщины.

В понедельник глава полиции провинции Крис Лезер сообщил о 18 погибших, но предупредил, что "число жертв может вырасти в ближайшие несколько дней", так как Уортман поджог не менее пяти жилых домов и других конструкций, и под их развалинами могут находиться тела других погибших.

Теги
Канада
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Стрельба в Новой Шотландии. Главное
По данным телеканала CBC, в результате инцидента погибли 20 человек
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