СМИ: число жертв канадского стрелка возросло до 20

ОТТАВА, 21 апреля. /ТАСС/. Число жертв стрельбы, устроенной 51-летним Гэбриелом Уортманом в ночь на 19 апреля в канадской провинции Новая Шотландия, достигло 20 человек. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC .

По его данным, полиция обнаружила тела еще одного мужчины и одной женщины.

В понедельник глава полиции провинции Крис Лезер сообщил о 18 погибших, но предупредил, что "число жертв может вырасти в ближайшие несколько дней", так как Уортман поджог не менее пяти жилых домов и других конструкций, и под их развалинами могут находиться тела других погибших.