"Редкинский опытный завод" сообщил о непричастности к ЧП с утечкой брома

ТАСС, 21 апреля. "Редкинский опытный завод" (РОЗ), расположенный в Тверской области, сообщил о непричастности к утечке брома, которая произошла на территории предприятия 14 апреля. Представитель завода сообщила ТАСС, что ЧП произошло на другом предприятии, расположенном на площадке РОЗ.

"Редкинский опытный завод" не причастен к утечке брома 14 апреля. <...> Происшествие было на предприятии, которое расположено на территории "Редкинского опытного завода", но у него другой собственник", - сказала она.

Ранее сообщалось, что на территории РОЗ произошла разгерметизация резервуара и утечка брома на площади 100 кв. м.

Общая площадь "Редкинского опытного завода" составляет 35 га. Представитель компании уточнила, что часть территории и зданий выкуплена другими компаниями, еще часть сдается в аренду.

Открытое акционерное общество "Редкинский опытный завод" является производителем химической продукции для предприятий авиационной и космической промышленности.