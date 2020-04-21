Неизвестный "заминировал" четыре пассажирских самолета в России

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили в аэропорт Шереметьево о "минировании" четырех самолетов. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в авиационных службах.

"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило сообщение о "минировании" четырех рейсов: из Москвы в Махачкалу и Астрахань и из Симферополя и Ставрополя в Москву", - сказал собеседник агентства.

Самолет, летевший в Астрахань, уже приземлился в аэропорту назначения. Остальные три борта находятся в полете.

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Кроме того, трижды (2, 8 и 10 апреля) поступали сообщения о "минировании" всех самолетов в Шереметьево. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.