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Неизвестный "заминировал" четыре пассажирских самолета в России

Летевший в Астрахань самолет уже приземлился в аэропорту назначения

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили в аэропорт Шереметьево о "минировании" четырех самолетов. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в авиационных службах.

"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило сообщение о "минировании" четырех рейсов: из Москвы в Махачкалу и Астрахань и из Симферополя и Ставрополя в Москву", - сказал собеседник агентства.

Самолет, летевший в Астрахань, уже приземлился в аэропорту назначения. Остальные три борта находятся в полете.

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Кроме того, трижды (2, 8 и 10 апреля) поступали сообщения о "минировании" всех самолетов в Шереметьево. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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