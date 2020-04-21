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Атаковавшие судно в Бенине пираты покинули его вместе с захваченными россиянами

Среди заложников трое граждан РФ. Всего пираты забрали с собой восемь человек
Описание
© AP Photo/Farah Abdi Warsameh, архив

ПРЕТОРИЯ, 21 апреля. /ТАСС/. Пираты, проникшие в Гвинейском заливе на борт контейнеровоза Tommi Ritscher, покинули судно вместе с восемью заложниками, среди которых находятся три гражданина РФ. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель посольства РФ в Бенине и Того.

"Пираты покинули борт и вышли за пределы территориальных вод Бенина", - отметил дипломат и добавил, что "никаких других подробностей сейчас нет".

Ранее во вторник нигерийский спецназ высадился на борт контейнеровоза и вызволил 11 членов экипажа, которые находились в защищенном помещении. Однако россияне были в группе из восьми заложников, которые удерживались пиратами. После переговоров с бенинскими властями бандиты покинули борт судна вместе с заложниками.

Пираты пробрались на борт находившегося на якорной стоянке в территориальных водах Бенина контейнеровоза Tommi Ritscher в минувшее воскресенье. Пришедшие на помощь судну катера ВМС Бенина отогнали скоростные лодки, где находились сообщники пиратов. В результате те оказались отрезанными от берега.

В ночь на вторник к месту инцидента в Гвинейском заливе подошел катер ВМС Нигерии со спецназом на борту. Несколько часов спустя бойцы проникли на борт контейнеровоза и освободили часть экипажа судна, которое зарегистрировано в Португалии и принадлежит немецкой компании.

Теги
БенинНигерияРоссия
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