В МЧС указали на рост числа погибших при пожарах в период самоизоляции

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Число погибших в результате пожаров на фоне самоизоляции граждан из-за распространения коронавирусной инфекции в России возросло почти на 7%. Об этом ТАСС сообщил во вторник директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

"С 15 марта по 20 апреля в России в результате пожаров погибли 809 человек, что почти на 7% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Среди погибших 39 детей, что также превышает прошлогодний показатель", - сказал он.

При этом с начала года количество погибших от пожаров сократилось более чем на 12%, по сравнению с 2019 годом число погибших в пожарах детей снизилось почти на 32%.

Еникеев пояснил, что рост числа пожаров и погибших в них, как правило, отмечается в периоды, когда большинство людей находится дома, как, например, в дни новогодних каникул. "В основном причинами пожаров, приводящими к гибели людей в таких ситуациях, становятся алкогольное опьянение и грубое нарушение правил пожарной безопасности, включая детскую шалость", - сообщил он. В связи с этим в МЧС настоятельно призывают россиян в условиях самоизоляции быть бдительными, соблюдать осторожность при обращении с огнем, особенно при курении, и электротехническими приборами, не оставлять детей без присмотра.

В конце марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всех регионах России был введен режим повышенной готовности, включающий в себя самоизоляцию граждан. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.