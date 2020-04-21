{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МЧС указали на рост числа погибших при пожарах в период самоизоляции

С 15 марта по 20 апреля в России в результате пожаров погибли 809 человек, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Число погибших в результате пожаров на фоне самоизоляции граждан из-за распространения коронавирусной инфекции в России возросло почти на 7%. Об этом ТАСС сообщил во вторник директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

"С 15 марта по 20 апреля в России в результате пожаров погибли 809 человек, что почти на 7% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Среди погибших 39 детей, что также превышает прошлогодний показатель", - сказал он.

При этом с начала года количество погибших от пожаров сократилось более чем на 12%, по сравнению с 2019 годом число погибших в пожарах детей снизилось почти на 32%.

Еникеев пояснил, что рост числа пожаров и погибших в них, как правило, отмечается в периоды, когда большинство людей находится дома, как, например, в дни новогодних каникул. "В основном причинами пожаров, приводящими к гибели людей в таких ситуациях, становятся алкогольное опьянение и грубое нарушение правил пожарной безопасности, включая детскую шалость", - сообщил он. В связи с этим в МЧС настоятельно призывают россиян в условиях самоизоляции быть бдительными, соблюдать осторожность при обращении с огнем, особенно при курении, и электротехническими приборами, не оставлять детей без присмотра.

В конце марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всех регионах России был введен режим повышенной готовности, включающий в себя самоизоляцию граждан. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 52 763 случая заражения, выздоровели 3 873 человека, умерли 456. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Петербурге возбудили дело против блогера, срывавшего онлайн-занятия школьников
По данным следователей, к срыву уроков может быть причастен стример Артур Амаев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС