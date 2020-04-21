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Открытое горение в промзоне в Коломне ликвидировано

В результате возгорания никто не пострадал

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение деревянных поддонов, возникшее в промзоне в Коломне. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

"17:53 мск - ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что в Коломне на 109-м км трассы М-5 на территории промзоны загорелись деревянные поддоны на открытой площадке. Площадь пожара составляла 700 кв. м, его тушение осложнял сильный ветер и отсутствие поблизости источника воды для тушения.

В 17:40 мск пожар был локализован, пострадавших нет.

В новость были внесены изменения (18:34 мск) — добавлены подробности по тексту.

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