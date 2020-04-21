В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении ректора КНИТУ

КАЗАНЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ), его подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК по Татарстану.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего ректора ФГБОУ ВО "Казанский национальный исследовательский технологический университет". Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 2004 по 2017 год подозреваемый, трудясь в режиме полной занятости в инновационно-производственном технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики и деканом факультета инновационных технологий КНИТУ на условиях полной занятости.

"Установлено, что фактически данного деканата не существовало, а его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки. Следствие полагает, что подозреваемый незаконно получил заработную плату на сумму не менее 1 млн рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства.