Свидетель по делу Уилана рассказал в суде, что тот никого не вербовал

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Один из свидетелей по делу обвиняемого в шпионаже против России Пола Уилана рассказал во вторник в Мосгорсуде, что американец учил русский язык, но никого не вербовал. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

"Сегодня допросили российского товарища американца с 2008 года, который сам из бывших военных. Он рассказал о личности Уилана, хорошо его охарактеризовал - сказал, что Уилан любит Россию, часто приезжал сюда, так как интересовался русской культурой и учил русский язык. Свидетель также сказал, что давно знает Пола и тот никогда не вербовал на ведение разведдеятельности в пользу иностранных государств", - сказал адвокат.

По словам Жеребенкова, также был допрошен сотрудник ФСБ, который задерживал Уилана и вел в отношении него комплекс оперативно-разыскных мероприятий. "Комментировать его показания я не могу", - отметил защитник. По его словам, в показаниях свидетелей есть противоречия, но их будут исследовать на стадии представления доказательств стороной защиты.

Сотрудники ФСБ России задержали Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, 28 декабря 2018 года в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. По словам защиты, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб, на изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Он отрицает вину, а его защита настаивает на том, что дело сфабриковано.