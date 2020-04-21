{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Пола Уилана

Свидетель по делу Уилана рассказал в суде, что тот никого не вербовал

По его словам, Пол Уилан часто приезжал в Россию, так как интересовался русской культурой и учил язык

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Один из свидетелей по делу обвиняемого в шпионаже против России Пола Уилана рассказал во вторник в Мосгорсуде, что американец учил русский язык, но никого не вербовал. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

"Сегодня допросили российского товарища американца с 2008 года, который сам из бывших военных. Он рассказал о личности Уилана, хорошо его охарактеризовал - сказал, что Уилан любит Россию, часто приезжал сюда, так как интересовался русской культурой и учил русский язык. Свидетель также сказал, что давно знает Пола и тот никогда не вербовал на ведение разведдеятельности в пользу иностранных государств", - сказал адвокат.

По словам Жеребенкова, также был допрошен сотрудник ФСБ, который задерживал Уилана и вел в отношении него комплекс оперативно-разыскных мероприятий. "Комментировать его показания я не могу", - отметил защитник. По его словам, в показаниях свидетелей есть противоречия, но их будут исследовать на стадии представления доказательств стороной защиты.

Сотрудники ФСБ России задержали Уилана, имеющего, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, 28 декабря 2018 года в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. По словам защиты, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб, на изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Он отрицает вину, а его защита настаивает на том, что дело сфабриковано.

Теги
РоссияДело Пола Уилана
Реклама на ТАСС
В Петербурге возбудили дело против блогера, срывавшего онлайн-занятия школьников
По данным следователей, к срыву уроков может быть причастен стример Артур Амаев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС