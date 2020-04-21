В Петербурге возбудили дело против блогера, срывавшего онлайн-занятия школьников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации после появления в интернете видеозаписей, на которых блогер присоединялся к обучающим онлайн-трансляциям школьников и срывал занятия. Об этом во вторник журналистам сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

как не поссориться с близкими, когда вы вместе 24/7

Не один дома: как не поссориться с близкими, когда вы вместе 24/7

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина проведена проверка по факту совершения противоправных действий при проведении дистанционного обучения школьников, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации")", - сказано в сообщении.

По данным СК, к срыву занятий может быть причастен стример Артур Амаев. Он снимает прохождение видеоигр, а также розыгрыши (пранки), которые выкладывает на своем канале под названием Russia Paver на YouTube.

Так, добавили в СК, 27 марта и 6 апреля 2020 года появились видеозаписи, на которых блогер присоединялся к онлайн-трансляциям для школьников, разыгрывал учеников, при этом вел себя вызывающе, хамил, фактически срывал занятия, в том числе представлялся сотрудником Министерства образования Российской Федерации.

Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливается местонахождение Амаева.