В Петербурге возбудили дело против блогера, срывавшего онлайн-занятия школьников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации после появления в интернете видеозаписей, на которых блогер присоединялся к обучающим онлайн-трансляциям школьников и срывал занятия. Об этом во вторник журналистам сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.
"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина проведена проверка по факту совершения противоправных действий при проведении дистанционного обучения школьников, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации")", - сказано в сообщении.
По данным СК, к срыву занятий может быть причастен стример Артур Амаев. Он снимает прохождение видеоигр, а также розыгрыши (пранки), которые выкладывает на своем канале под названием Russia Paver на YouTube.
Так, добавили в СК, 27 марта и 6 апреля 2020 года появились видеозаписи, на которых блогер присоединялся к онлайн-трансляциям для школьников, разыгрывал учеников, при этом вел себя вызывающе, хамил, фактически срывал занятия, в том числе представлялся сотрудником Министерства образования Российской Федерации.
Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливается местонахождение Амаева.