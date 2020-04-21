{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Все четыре "заминированные" в России самолета приземлились в пунктах назначения

Как сообщил источник в авиационных службах, самолеты осмотрены, взрывных устройств не обнаружено

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Четыре пассажирских самолета внутрироссийских рейсов, получившие сообщения о "минировании", благополучно приземлились в пунктах назначения. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.

"Все самолеты совершили посадки в пунктах назначения. Воздушные судна осмотрены, взрывных устройств не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Во вторник на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило сообщение о "минировании" четырех рейсов: из Москвы в Махачкалу и Астрахань и из Симферополя и Ставрополя в Москву.

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Кроме того, в апреле трижды поступали сообщения о "минировании" всех самолетов в Шереметьево. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
На севере Москвы потушили пожар в гаражах
Сгорели пять автомобилей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС