Все четыре "заминированные" в России самолета приземлились в пунктах назначения

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Четыре пассажирских самолета внутрироссийских рейсов, получившие сообщения о "минировании", благополучно приземлились в пунктах назначения. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.

"Все самолеты совершили посадки в пунктах назначения. Воздушные судна осмотрены, взрывных устройств не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Во вторник на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило сообщение о "минировании" четырех рейсов: из Москвы в Махачкалу и Астрахань и из Симферополя и Ставрополя в Москву.

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Кроме того, в апреле трижды поступали сообщения о "минировании" всех самолетов в Шереметьево. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.