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Избитого в Новороссийске ребенка выписали из больницы и поместили в реабилитационный центр

Ранее было возбуждено уголовное дело. В избиении ребенка подозревается его мать

КРАСНОДАР, 21 апреля. /ТАСС/. Шестилетнего ребенка в Новороссийске, подвергавшегося систематическим истязаниям, выписали из больницы и поместили в реабилитационный центр. Об этом ТАСС сообщила во вторник уполномоченная по делам несовершеннолетних в Краснодарском крае Татьяна Ковалева.

Накануне СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело об истязании шестилетнего ребенка в Новороссийске, в совершении преступления подозревают 33-летнюю мать мальчика. По предварительным данным, женщина систематически истязала его, а также оставила сына одного взаперти на длительное время. Он был обнаружен в квартире, частично затопленной водой из-за незакрытого крана, и доставлен в больницу.

"Состояние его здоровья нормализовалось, ребенок выписан из больницы, помещен в реабилитационный центр, с ним сейчас проводятся реабилитационные мероприятия, работают специалисты, в первую очередь психолог. В настоящее время готовят документы для представления иска в суд на лишение мамы родительских прав. В зависимости от того, какое решение будет принято судом, дальше будет определяться статус ребенка и решаться в дальнейшем вопрос его жизнеустройства", - сказала Ковалева.

По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, мать воспитывает ребенка одна, женщина является сиротой, семья на учете как неблагополучная не состояла.

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РоссияКраснодарский край
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