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На севере Москвы потушили пожар в гаражах

Сгорели пять автомобилей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пожар в гаражах на площади 100 кв. м в столичном районе Бибирево ликвидирован, в результате происшествия сгорели пять автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Плещеева, дом 6 "А", где, по уточненной информации, происходило возгорание в восьми гаражных боксах, в которых находилось пять автомобилей. Площадь пожара составила около 100 кв. м. Принятыми мерами в 19:55 мск пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пожар охватил 15 гаражей.

Теги
Россия
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В московском районе Бибирево загорелись гаражи на площади 100 кв. м
На месте происшествия работают пожарные
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