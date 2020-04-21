На севере Москвы потушили пожар в гаражах

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пожар в гаражах на площади 100 кв. м в столичном районе Бибирево ликвидирован, в результате происшествия сгорели пять автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Плещеева, дом 6 "А", где, по уточненной информации, происходило возгорание в восьми гаражных боксах, в которых находилось пять автомобилей. Площадь пожара составила около 100 кв. м. Принятыми мерами в 19:55 мск пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пожар охватил 15 гаражей.