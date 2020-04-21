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Пандемия коронавируса нового типа

Пятеро участников незаконного митинга в Северной Осетии получили административные аресты

Митинг прошел 20 апреля у здания Дома правительства в центре Владикавказа. Собравшиеся требовали отмены режима самоизоляции.

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 апреля. /ТАСС/. Суд в Северной Осетии назначил административные аресты пяти участникам несанкционированного митинга. Об этом сообщили во вторник журналистам в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

"В зависимости от совершенного противоправного деяния наложены административные наказания в виде административного ареста на срок от трех до пятнадцати суток. На данный момент вынесены решения по пяти делам об административных нарушениях", - говорится в сообщении.

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Дела рассматривались по статьям 19.3 ч. 1 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии РФ в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей"); а также по организации массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.

В понедельник у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрались митингующие, требовавшие отмены режима самоизоляции. В пресс-службе главы и правительства республики подтвердили, что глава республики, а также руководство администрации и депутаты вышли к собравшимся на площади, позже было принято решение создать инициативную группу из числа активистов. В администрации заверили, что жителям республики и тем, кто остался в период пандемии без работы, оказывалась, оказывается и будет оказана необходимая социальная помощь, первые выплаты уже начались.

В Северной Осетии зафиксировано 211 случаев заражения новым коронавирусом, двое пациентов умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 075 человек. 

Теги
РоссияСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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