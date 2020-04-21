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В Оренбуржье возбудили дело после избиения женщиной младенца

Ребенка изъяли из семьи органы опеки, его жизни и здоровью ничего не угрожает

ТАСС, 21 апреля. Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту избиения женщиной младенца. Видео с истязаниями появилось в социальных сетях во вторник, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

"21 апреля 2020 года в социальных сетях появилось видео, как жительница города Соль-Илецка жестоко избивает младенца. На кадрах видно, как женщина достает мальчика из кроватки, некоторое время держит на руках и садится с ним на диван. Она начинает бить его рукой по различным частям тела. Когда ребенок начал кричать, девушка взяла его на руки и продолжила наносить удары, в том числе по голове. По результатам проведенных неотложных проверочных мероприятий по факту произошедшего следственными органами СК России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело", - сказано в сообщении.

В СК уточнили, что дело расследуется по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание в отношении несовершеннолетнего"). На данный момент ребенка изъяли из семьи органы опеки, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой. Следователями СК России планируется также дать правовую оценку работе органов системы профилактики", - добавили в СК.

Теги
РоссияОренбургская область
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