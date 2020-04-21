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Стрелявший по сотрудникам "Транснефтьохраны" умер в СИЗО Петербурга

По данным источника в правоохранительных органах, предварительная причина смерти мужчины - сердечная недостаточность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Арестованный по делу о покушении на убийство 61-летний охранник Андрей Богданов умер в петербургском следственном изоляторе "Кресты", сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, ему стало плохо, были вызваны медики, которые оказывали ему необходимую помощь, однако спасти его не удалось. Предварительная причина смерти - сердечная недостаточность", - сказал собеседник агентства.

ТАСС запросил комментарий в пресс-службе УФСИН по Петербургу и Ленинградской области.

В конце декабря прошлого года Богданов был заключен под стражу. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Свою вину он полностью признал.

По данным следствия, Богданов, находясь на пересечении грунтовой дороги и газопровода Белоусово - Ленинград, произвел не менее пяти выстрелов из огнестрельного оружия в трех охранников ООО "Транснефтьохрана". Одному из охранников причинил проникающее сквозное ранение груди. Следствием установлено, что Богданов стрелял из карабина "Сайга-308-1".

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РоссияСанкт-Петербург
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