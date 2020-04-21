СМИ: пожары в зоне отчуждения ЧАЭС подходят к границе с Белоруссией

КИЕВ, 21 апреля. /ТАСС/. Работы по ликвидации пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС проходят недалеко от границы с Белоруссией. Об этом во вторник сообщил телеканал "112 Украина".

"Вблизи населенного пункта Журба (Житомирская область, относится к зоне отчуждения - прим. ТАСС) используется пожарный поезд. Он прибыл из города Коростень и работает здесь четвертый день. Пожарные тушат возгорание и тление, чтобы не допустить распространение пламени на территорию Белоруссии, граница которой находится в 17 км", - отмечается в сообщении телеканала. При этом уточняется, что пожарным удалось локализовать два очага возгорания в районе Журбы.

В правительстве Украины во вторник заверили, что спасатели пытаются предотвратить распространение огня на территорию соседнего государства. "Применяются меры по недопущению перехода пожара на территорию Белоруссии", - говорится в сообщении пресс-службы украинского кабмина. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины во вторник вечером заверили, что "очаг горения <...> вблизи села Журба локализован".

В целом, по информации ГСЧС, в зоне отчуждения идут работы по предотвращению распространения огня на территории четырех лесничеств - Лубянского, Парышивского, Дитятковского и Денисовицкого. "Основные усилия направлены на локализацию <...> тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников", - сообщила пресс-служба ведомства. Спасателями создано 640 км противопожарных полос. К тушению привлечено более 1 300 человек и почти 300 единиц техники, в том числе три вертолета. "Угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет. <...> Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений", - заверили в ГСЧС.

В Житомирской области, по данным спасателей, также продолжается ликвидация пожаров, в частности, тушение отдельных очагов тления травы, пней и древесины.

Пожар в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС возник 4 апреля. В районе ЧАЭС огонь уничтожил 12 сел, жители которых были эвакуированы после аварии на станции в 1986 году, и большой массив леса. В спасательном ведомстве 15 апреля сообщили, что открытое горение удалось полностью ликвидировать, однако на следующий день из-за шквалистого ветра в некоторых местах вновь возник открытый огонь. В Житомирской области сгорели 38 жилых и 43 нежилых дома в четырех селах и 4 тыс. га леса.