{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения

СМИ: пожары в зоне отчуждения ЧАЭС подходят к границе с Белоруссией

В правительстве Украины ранее заверили, что спасатели пытаются предотвратить распространение огня на территорию соседнего государства

КИЕВ, 21 апреля. /ТАСС/. Работы по ликвидации пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС проходят недалеко от границы с Белоруссией. Об этом во вторник сообщил телеканал "112 Украина".

"Вблизи населенного пункта Журба (Житомирская область, относится к зоне отчуждения - прим. ТАСС) используется пожарный поезд. Он прибыл из города Коростень и работает здесь четвертый день. Пожарные тушат возгорание и тление, чтобы не допустить распространение пламени на территорию Белоруссии, граница которой находится в 17 км", - отмечается в сообщении телеканала. При этом уточняется, что пожарным удалось локализовать два очага возгорания в районе Журбы.

В правительстве Украины во вторник заверили, что спасатели пытаются предотвратить распространение огня на территорию соседнего государства. "Применяются меры по недопущению перехода пожара на территорию Белоруссии", - говорится в сообщении пресс-службы украинского кабмина. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины во вторник вечером заверили, что "очаг горения <...> вблизи села Журба локализован".

В целом, по информации ГСЧС, в зоне отчуждения идут работы по предотвращению распространения огня на территории четырех лесничеств - Лубянского, Парышивского, Дитятковского и Денисовицкого. "Основные усилия направлены на локализацию <...> тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников", - сообщила пресс-служба ведомства. Спасателями создано 640 км противопожарных полос. К тушению привлечено более 1 300 человек и почти 300 единиц техники, в том числе три вертолета. "Угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам зоны отчуждения нет. <...> Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений", - заверили в ГСЧС.

В Житомирской области, по данным спасателей, также продолжается ликвидация пожаров, в частности, тушение отдельных очагов тления травы, пней и древесины.

Пожар в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС возник 4 апреля. В районе ЧАЭС огонь уничтожил 12 сел, жители которых были эвакуированы после аварии на станции в 1986 году, и большой массив леса. В спасательном ведомстве 15 апреля сообщили, что открытое горение удалось полностью ликвидировать, однако на следующий день из-за шквалистого ветра в некоторых местах вновь возник открытый огонь. В Житомирской области сгорели 38 жилых и 43 нежилых дома в четырех селах и 4 тыс. га леса.

Теги
БелоруссияУкраинаПожар в Чернобыльской зоне отчуждения
Реклама на ТАСС
Стрельба в Новой Шотландии. Главное
Погибли 23 человека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС