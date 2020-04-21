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Число погибших при стрельбе в Канаде увеличилось до 23

В полиции не уточнили, могут ли быть найдены новые жертвы

ОТТАВА, 21 апреля. /ТАСС/. Число жертв стрельбы, устроенной 51-летним Гэбриелом Уортманом в ночь на 19 апреля в канадской провинции Новая Шотландия, увеличилось до 23. Об этом во вторник сообщили в полиции региона.

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Отмечается, что среди погибших обнаружено тело 17-летней девушки. "Все остальные жертвы - взрослые люди, мужчины и женщины", - сказали в полиции. Там не уточнили, могут ли быть найдены новые жертвы Уортмана.

В понедельник глава полиции провинции Крис Лезер сообщил о 18 погибших, но предупредил, что "число жертв может вырасти в ближайшие несколько дней", так как Уортман поджег не менее пяти жилых домов и других конструкций, под их развалинами могут находиться тела других погибших.

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Канада
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