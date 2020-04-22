В Забайкалье тушат лесной пожар в заказнике на площади 730 га

ТАСС, 22 апреля. Сотрудники лесоохраны в Забайкалье тушат возгорание в 730 га в заказнике Цасучейский бор, который возник накануне от степного пожара, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"Пламенем охвачен заказник Цасучейский бор. На сегодняшний день в его тушении принимают участие 89 человек и 26 единиц техники. Площадь пожара 730 гектаров <…> установлено, что причиной возникновения является переход огня со степного пожара.", - говорится в сообщении.

Данные о пожаре переданы в государственный пожарный надзор для выявления виновных в данном возгорании. По данным на утро среды, в Забайкалье зафиксировано семь пожаров, из которых четыре действуют на площади 785 га, три - локализовано на площади 4,1 тыс. га. В тушении задействовано 234 человека и 52 единицы техники

В лесах Забайкальского края установлен режим чрезвычайной ситуации, запрещающий населению посещать леса и разводить костры.

Цасучейский бор - заказник федерального значения, включает уникальный массив соснового леса, выросшего на самой границе лесостепи и степи. Бор является настоящим лесным островом среди даурских степей. Площадь заказника - 58,1 тыс. га. Цасучейский бор располагается в окрестностях села Нижний Цасучей и находится под охраной Даурского заповедника.