Мосгорсуд продлил до конца июля арест ключевого свидетеля по делу экс-сенатора Арашукова

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил арест Гузера Хашукаева, ключевого свидетеля по делу экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауля Арашукова. Об этом ТАСС в среду сообщили в среду в суде.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"Хашукаеву продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 24 июля", - заявили в суде. Он обвиняется по двум статьям уголовного кодекса - ч. 3 ст. 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем с использованием должностного положения") и ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере").

Рауф Арашуков 30 января 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. В тот же день сенатор был арестован, позднее его отстранили от должности.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 309 ("Давление на свидетеля") и ч. 2 ст. 105 ("Убийство") УК РФ по факту организации убийств в 2010 году заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. По делу задержаны также его отец Рауль и еще ряд лиц.