В Китае мужчину приговорили к смертной казни за нападения с ножом и наезд на людей

ШАНХАЙ, 22 апреля. /ТАСС/. Народный суд высшей ступени китайского города Нинбо (восточная провинция Чжэцзян) после рассмотрения апелляции вынес решение о вышей мере наказания по делу мужчины, который в октябре 2018 года совершил нападения с ножом и многочисленные наезды на автомобиле на людей, в результате чего погибли три человека, еще 11 получили ранения. Об этом сообщает в среду информационный ресурс "Пэнпай".

Согласно материалам дела, 6 октября 2018 года мужчина по фамилии Ван со своими коллегами по работе ужинал в ресторане в одном из районов города Нинбо. Между ним и мужчиной по фамилии Чэнь произошел конфликт, который был урегулирован на месте.

Чуть позже в тот же вечер находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения Ван приобрел два кухонных ножа и направился домой к мужчине, с которым у него возник конфликт, чтобы отомстить. Дома того не оказалось и Ван нанес ножевые ранения матери своего коллеги, после чего попытался скрыться на угнанном от подъезда дома автомобиле. Управляя транспортным средством Ван врезался в двигавшийся по дороге электромобиль.

Некоторое время спустя в его автомобиле возник пожар и он бросил его на одном из перекрестков, недалеко от которого ранил ножом несколько человек. Угнав еще один автомобиль, мужчина совершал наезды на прохожих и набрасывался на людей с ножом.

Суд отклонил апелляцию, а также отменил вынесенный ранее приговор о пожизненном тюремном заключении на состоявшемся 22 апреля повторном слушании дела. Приговор о высшей мере наказания направлен на утверждение в Верховный народный суд КНР.