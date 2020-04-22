В Серпухове полиция обнаружила лабораторию по выращиванию конопли в частном доме

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали в подмосковном Серпухове двух мужчин, которые подозреваются в незаконном выращивании конопли. Как сообщила в среду начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, из дома подозреваемых изъято 28 горшков с растениями и 400 г марихуаны.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое мужчин, подозреваемых в незаконном производстве наркотических средств, - сказала Петрова. - В ходе отработки полученной оперативной информации полицейскими установлено, что злоумышленники в доме, принадлежащем одному из них в деревне Клейменово, организовали лабораторию для производства наркотика".

По словам начальника пресс-службы подмосковного главка полиции, при обыске на втором этаже дома обнаружили комнату, оборудованную светодиодными лампами, вентилятором, таймером включения электричества, пластиковыми поддонами, наполненными водой, в которых были установлены 28 горшков с растениями. Также обнаружены и изъяты полиэтиленовый пакет и отрезок ткани с веществом растительного происхождения, кофемолка, электронные весы. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество являются наркотическим средством марихуаной общим весом более 400 граммов, а растения - наркосодержащей коноплей.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.