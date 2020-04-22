Прокуратура требует возбудить дело о поставке старых аппаратов ИВЛ в больницу Владимира

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Владимирской области потребовала возбудить уголовное дело по факту поставки в больницу №6 города Владимира для лечения больных с коронавирусной инфекцией аппаратов ИВЛ, срок годности которых истек 15 лет назад. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Материалы проверки о поставке устаревших аппаратов ИВЛ направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238.1 УК РФ ("Сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере")", - сообщили в прокуратуре.

Проверка проводилась по поручению генерального прокурора по материалам СМИ. В ходе проверки установлено, что в начале апреля 2020 года для нужд лечебных учреждений города Владимира поступили 50 аппаратов ИВЛ "Фаза-5НР". Они были переданы в инфекционное отделение городской больницы №6 Владимира для лечения больных с коронавирусной инфекцией. "Сопроводительные документы и действующие регистрационные удостоверения на указанные аппараты отсутствовали. Срок их хранения на момент приобретения для нужд лечебных учреждений города Владимира истек более 15 лет назад", - сообщили в прокуратуре. При этом специализированного обслуживания для поддержания пригодности аппараты не проходили. Кроме того, для работы этого оборудования требуется анестетик "фторотан" (лекарственный препарат, предназначенный для введения в наркоз), который не используется уже более 15 лет. Таким образом, в больницу были поставлены недоброкачественные медицинские изделия на сумму 6 млн рублей.