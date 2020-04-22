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ФСБ предотвратила вооруженное нападение подростка на школу в Тюменской области

У него были изъяты гладкоствольное ружье, два охотничьих ножа, аммиачная селитра, а также инструкция по изготовлению самодельных взрывных устройств
Описание
© Снимок с видео. ЦОС ФСБ РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. ФСБ России выявила новую попытку организовать вооруженное нападение на школу. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, "задержан житель Тюменской области 2001 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на одно из учебных заведений региона".

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У 18-летнего подростка изъяты гладкоствольное охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачная селитра, средства связи и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. "Намерения о совершении противоправного деяния подтверждаются показаниями задержанного и свидетелей", - сообщили в ЦОС.

В связи с этим региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело.

"Следственным управлением СК России по Тюменской области в отношении него возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 30, пунктам "а", "е“ ч. 2 ст. 105 УК РФ" ("Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц")", - добавили в ЦОС. 

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Теги
РоссияТюменская область
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