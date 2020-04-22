В Москве несовершеннолетняя девушка напала с топором на родственницу

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Семнадцатилетняя девушка беспричинно напала с топором на родственницу в квартире в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, 22 апреля 17-летняя девушка, находясь в квартире жилого дома, расположенного в центре Москвы, беспричинно нанесла своей родственнице многочисленные рубленные раны топором по различным частям тела. Потерпевшая доставлена в реанимацию одной из городских больниц", - сообщила представитель ГСУ.

Несовершеннолетняя доставлена в медучреждение, оказывающее психиатрическую помощь.

По факту покушения на убийство женщины начата доследственная проверка, сообщила Юлия Иванова. На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК по Москве, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.