{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве несовершеннолетняя девушка напала с топором на родственницу

Ее доставили в медучреждение, оказывающее психиатрическую помощь

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Семнадцатилетняя девушка беспричинно напала с топором на родственницу в квартире в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, 22 апреля 17-летняя девушка, находясь в квартире жилого дома, расположенного в центре Москвы, беспричинно нанесла своей родственнице многочисленные рубленные раны топором по различным частям тела. Потерпевшая доставлена в реанимацию одной из городских больниц", - сообщила представитель ГСУ.

Несовершеннолетняя доставлена в медучреждение, оказывающее психиатрическую помощь.

По факту покушения на убийство женщины начата доследственная проверка, сообщила Юлия Иванова. На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК по Москве, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
На незаконном митинге во Владикавказе пострадали 13 силовиков
СК возбудил уголовное дело
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС