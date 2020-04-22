В Якутии автомобиль с пятью детьми провалился под лед

ЯКУТСК, 22 апреля. /ТАСС/. Автомобиль с пятью детьми в салоне в результате несанкционированного выезда провалился под лед в Верхневилюйском районе Якутии, один ребенок погиб.

Об этом сообщили журналистам в среду в главном управлении МЧС России по Якутии.

Пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу Верхневилюйска, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщили ТАСС в службе спасения Якутии, утонул пятилетний мальчик, его тело уже извлекли. По информации ЕДДС Верхневилюйского района, инцидент произошел примерно в 13:00 (07:00 мск).