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В Петербурге владелец мини-отеля выстрелил в сотрудницу заведения

Сам стрелок задержан, а девушка доставлена в больницу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Владелец мини-отеля в центре Санкт-Петербурга задержан за то, что выстрелил в сотрудницу заведения, у злоумышленника изъято оружие, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"Следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

По данным полиции, вечером во вторник в отдел заявила 18-летняя сотрудница мини-отеля на улице Садовой, которая рассказала, что в нее стреляли. Позже девушка была госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

В ходе разбирательства полицейским по подозрению в стрельбе удалось задержать 36-летнего мужчину, который оказался владельцем мини-гостиницы, у него провели обыск. "В ходе обыска полицейскими изъяты два травматических пистолета и три охотничьих ружья", - отметили в полиции.

На задержанного в отделе также составили два административных протокола - за употребление наркотиков и мелкое хулиганство. Сотрудники полиции и СК выясняют все обстоятельства случившегося.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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