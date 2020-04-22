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На незаконном митинге во Владикавказе пострадали 13 силовиков

СК возбудил уголовное дело
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© Ольга Смольская/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 апреля. /ТАСС/. Тринадцать сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе незаконного митинга во Владикавказе в понедельник, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Северной Осетии.

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"Неустановленные следствием лица, не желая быть задержанными и привлеченными к административной ответственности за совершенное ими правонарушение и принудительно удаленными с площади, грубо нарушая общественный порядок, применили физическое насилие в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД, причинив им телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка") и ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей"). 

По версии следствия, 20 апреля примерно в 12 часов перед зданием Дома Правительства Северной Осетии на площади Свободы во Владикавказе состоялся несогласованный в установленном законом порядке митинг, в котором приняло участие около 2 тыс. человек. Митингующими публично были выдвинуты требования об отставке главы и правительства республики, а также об отмене режима самоизоляции, введенного из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Во вторник суд в Северной Осетии назначил административные аресты 13 участникам незаконного митинга.

В Северной Осетии зафиксировано 242 случая заражения новым коронавирусом, двое пациентов умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 132 человека.

Теги
РоссияСеверная Осетия
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