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В Нижегородской области обнаружены тела трех рыбаков

СК проводит проверку

ТАСС, 22 апреля. Тела троих мужчин обнаружены в машине на мелководье реки Шукшум в Нижегородской области, следователи проводят доследственную проверку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"В Тоншаевском районе на мелководье реки Шукшум в автомобиле марки УАЗ обнаружены трое мужчин без признаков жизни. Организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Как установили следователи, погибшие являлись жителями поселка Тоншаево, это мужчины 1971, 1982 и 1986 годов рождения. По предварительным данным, они поехали порыбачить, но в темное время суток их машина застряла на мелководье реки, при этом кузов оказался в воде.

"Как полагают следователи, мужчины остались ночевать в машине, периодически включая двигатель. Версия об отравлении выхлопными газами рассматривается как основная", - отмечается в сообщении.

В рамках проверки назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят причину смерти мужчин.

Теги
РоссияНижегородская область
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