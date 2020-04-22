В Крыму разыскивают пропавшего замглавы департамента культуры Москвы

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Ялтинские полицейские устанавливают местонахождение мужчины, который прибыл в Крым из Краснодарского края на такси и не выходит на связь, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. Источник в силовых структурах полуострова уточнил, что речь идет о заместителе руководителя департамента культуры правительства Москвы Леониде Ошарине.

"В УМВД России по городу Ялте поступила информация о розыске гражданина 1973 года рождения, который, по предварительным данным, прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси и больше на связь не выходил, - говорится в сообщении ведомства. - В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения гражданина".

Об исчезновении Ошарина ранее сообщили некоторые СМИ. Отмечалось, что чиновник исчез еще в конце марта и мог направиться из Москвы сперва в Краснодарский край, а оттуда - в Крым.