В Москве задержали подозреваемого, ранившего ножом мужчину у подъезда дома

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого, который напал на мужчину на Пятницком шоссе в Москве и несколько раз ударил его ножом. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный нанес несколько ножевых ранений мужчине во дворе одного из домов на Пятницком шоссе. Спустя несколько минут на место ЧП прибыл наряд патрульно-постовой службы вместе с участковыми уполномоченными полиции. Полицейские оказали пострадавшему первую помощь.

"Участковые установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина, проживающий в одном подъезде с пострадавшим. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции. Нож, найденный в квартире, изъят. Выяснилось, что потерпевший вместе со знакомой возвращались домой, и около подъезда у девушки возник конфликт с соседом по подъезду. Молодой человек заступился за свою спутницу, после чего злоумышленник схватил его за куртку, достал складной нож и начал наносить удары", - сказала представитель МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.