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Полицейские задержали жителя Москвы, с ножом ограбившего три продуктовых магазина

Сумма ущерба составила около 8 тыс. рублей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который подозревается в серии разбойных нападений на магазины в Москве. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, подозреваемый, угрожая кассирам ножом, похитил деньги в трех продуктовых магазинах столицы.

Как отметили в главке, в отдел МВД поступило сообщение от продавца-кассира одного из магазинов, которая сообщила, что неизвестный, угрожая ножом, похитил из кассы 5 тыс. рублей. Спустя два дня в полицию поступили аналогичные заявления от продавцов-кассиров двух других магазинов.

"Установлено, что злоумышленник совершал разбойные нападения на продуктовые магазины, расположенные на территории района Северное Медведково. Для получения денег он запугивал продавцов-кассиров, используя в качестве оружия, предположительно, нож. Общая сумма материального ущерба, причиненного действиями мужчины, составила около 8 тыс. рублей, - сказали в пресс-службе. - В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого".

Как отметили в главке, подозреваемым оказался ранее судимый 33-летний житель столицы. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению. По данному факту возбуждены уголовные дела о разбое (ст. 162 УК РФ). Подозреваемый арестован.

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