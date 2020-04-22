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В Подмосковье задержали подозреваемых в серии краж из частных домов

Сумма ущерба составила более 1,4 млн рублей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Полицейские в Мытищах задержали двух мужчин, которые проникали в дачные дома и похищали бытовую технику, украшения и другие вещи. Общая сумма украденного составляет более 1,4 млн рублей, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Задержаны двое уроженцев ближнего зарубежья, подозреваемые в совершении серии краж из частных домов. Злоумышленники повреждали стеклопакеты и проникали в частные дома, расположенные на территориях СНТ в Мытищах, откуда похищали бытовую технику, ювелирные изделия и личные вещи граждан. Общая сумма ущерба составила более 1,4 млн рублей", - сказала Петрова.

Она добавила, что в ходе обысков по местам проживания фигурантов обнаружена часть похищенного имущества. Мужчины обворовали как минимум пять домов. На них возбудили уголовное дело по статье "Кража" и отправили под стражу. По данной статье им грозит до 10 лет лишения свободы.

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