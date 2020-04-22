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СК просит арестовать фигуранта дела о мошенничестве девелопера Худояна

Сам владелец компании "Оптима девелопмент" Альберт Худоян обвиняется в мошенничестве на $10 млн

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит арестовать бывшего гендиректора компании "Авиасити" Сергея Коноплева - ранее скрывшегося от следствия фигуранта уголовного дела, возбужденного в отношении владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова, ходатайство следствия находится у судьи и будет рассмотрено в ближайшее время.

"В Басманный суд поступило ходатайство Следственного комитета об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Коноплева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказала Морозова. По ее словам, СК просит избрать бизнесмену арест до 21 июня.

Худоян обвиняется в мошенничестве на $10 млн.

Ранее по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при содействии в переводе Худояна из СИЗО под домашний арест были задержаны и арестованы два замначальника следственного департамента МВД РФ Александр Бирюков и Александр Краковский, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Вину они не признают. 3 апреля Басманный суд Москвы арестовал до 1 июня фигурантов, обвиняемых по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия). По данным следствия, Краковский и Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД РФ Александра Романова и оказали содействие в переводе Худояна из СИЗО под домашний арест. Для этого дело бизнесмена, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в вышестоящий следственный орган - в управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ. Позднее уголовное дело было изъято из МВД и передано заместителем генпрокурора Виктором Гринем в Следственный комитет РФ.

Адвокат Худояна Александр Забейда настаивает на отсутствии сговора между своим подзащитным и полицейскими. По его словам, жалобы на действия следствия ранее направляли начальнику следственного департамента МВД России Александру Романову (отстранен от должности и допрошен в рамках расследования дела, он находится в статусе свидетеля), на тот момент генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и главе СК Александру Бастрыкину.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичЧайка, Юрий ЯковлевичРоссия
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СК просит суд арестовать экс-депутата Госдумы Волчека
Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере
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