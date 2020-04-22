Спасатели ищут подводного охотника, пропавшего у берегов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Спасатели ищут пропавшего в акватории бухты под Феодосией мужчину, занимавшегося подводной охотой. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе МЧС по Крыму.

Сообщение об исчезновении подводного охотника поступило в службу спасения 21 апреля в 08:30. Первый день поисков не дал результатов, в среду операция возобновилась.

"Водолазной группой на месте происшествия было обследовано дно акватории Двуякорной бухты площадью около 60 000 кв. метров. Осуществлен спуск на воду маломерного судна, с помощью которого спасателями обследована вся акватория бухты. На катере были обследованы все бухты вплоть до поселка городского типа Коктебель", - приводятся в сообщении слова главы крымского МЧС Сергея Шахова.

Уточняется, что к поисковым работам привлекалась дежурная смена сотрудников Феодосийского аварийно-спасательного отряда "Крым-спас" в составе пяти человек.