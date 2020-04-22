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В Москве женщина умерла во время процедур в КТ-центре

По данным департамента здравоохранения столицы, у нее были симптомы ОРВИ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Женщина с симптомами ОРВИ, обратившаяся в один из центров компьютерной томографии в Москве, умерла во время проведения процедур. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

"Женщина обратилась самостоятельно с симптомами ОРВИ для диагностики, без признаков дыхательной недостаточности, с невысокой температурой (37 градусов). Во время одной из процедур она почувствовала резкое ухудшение состояния. Врачи предприняли реанимационные меры, но пациентка скончалась до приезда бригады скорой помощи (бригада прибыла в течение 7 минут)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что смерть наступила внезапно. В течение последних трех недель в скорую женщина не обращалась. Последний раз она была в поликлинике 16 апреля по поводу травмы.

"Причина смерти будет установлена по результатам вскрытия", - добавляется в материале.

Врачи будут наблюдать за больными ОРВИ в Москве дистанционно, как и за теми пациентами, у которых был подтвержден коронавирус в легкой форме.

В новость были внесены изменения - (14:38 мск) - добавлены подробности.

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