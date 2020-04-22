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В Оренбуржье задержали женщину, избившую своего восьмимесячного ребенка

Подозреваемая созналась в содеянном

ОРЕНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Правоохранители задержали мать восьмимесячного мальчика, которая его избила. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание в отношении несовершеннолетнего") по факту избиения своего малолетнего сына, в тесном взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по Соль-Илецкому городскому округу установлена и задержана 21-летняя женщина, жительница города Оренбурга", - сказано в сообщении.

По данным следствия, женщина несколько раз ударила ребенка, когда находилась в гостях у своей подруги в Соль-Илецке. "Подозреваемая созналась в содеянном. Мотивы своего поступка пояснить следователям СК России не смогла", - уточняется в сообщении ведомства.

Следователи намерены провести комплекс криминалистических и судебных экспертиз, в том числе и психолого-психиатрическую, чтобы определить вменяемость женщины. Следствие будет ходатайствовать в суде об аресте.

Теги
РоссияОренбургская область
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