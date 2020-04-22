В Якутии возбудили дело после гибели ребенка в результате провала машины под лед

ЯКУТСК, 22 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пятилетнего ребенка в результате провала машины на несанкционированной ледовой переправе в Верхневилюйском районе Якутии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Якутии.

"Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) по факту гибели малолетнего ребенка во время движения по несанкционированной ледовой переправе реки Вилюй", - говорится в сообщении.

По данным следствия, около полудня 22 апреля трое мужчин с пятью детьми на автомашине УАЗ выехали на рыбалку из села Кентик Верхневилюйского района в местность Наместник. После несанкционированного выезда на реку Вилюй на расстоянии примерно пяти метров от берега реки автомобиль провалился под лед, полностью погрузившись в воду.

"Из транспортного средства смогли выбраться семь человек, пятилетний сын одного из мужчин утонул. Следователи отмечают, что толщина ледового покрова на момент выезда автомобиля составляла 10-13 см, выезд был запрещен", - отметили в ведомстве.

В связи с необходимостью проведения большого количества следственных действий, производство которых невозможно в рамках процессуальной проверки, все обстоятельства произошедшего будут установлены в рамках уголовного судопроизводства. Расследование уголовного дела продолжается.

В пресс-службе Минздрава Якутии ТАСС сообщили, что состояние четырех детей оценивается как удовлетворительное.