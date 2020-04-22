Экс-глава НПО им. Лавочкина Лемешевский отпущен под домашний арест

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест бывшему генеральному директору АО "НПО им. С.А. Лавочкина" Сергею Лемешевскому и адвокату Игорю Третьякову, обвиняемым в хищении 330 млн рублей. Об этом ТАСС заявил адвокат Алексей Коврижкин, защищающий экс-руководителя дирекции правового обеспечения НПО им. Лавочкина Екатерину Аверьянову, которая также проходит по данному делу.

"Мера пресечения Лемешевскому и Третьякову изменена на домашний арест, его срок установлен до 26 июля", - сказал он.

По данным следствия, за два года Лемешевский, Аверьянова и Третьяков похитили 330 млн рублей путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела АО "Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина". Потерпевшей стороной по делу признана госкорпорация "Роскосмос". Вину фигуранты дела не признают.

Арбитражный суд Подмосковья признал недействительным договор на оказание юридических услуг между АО "НПО им. Лавочкина" и адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". Суд, согласившись с требованиями прокуратуры, которая была инициатором данного иска, взыскал с адвоката в пользу РФ более 300 млн рублей.